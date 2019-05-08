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Минобороны показало редкие фронтовые фотографии советских маршалов

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Фото: mil.ru
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Редкие фронтовые фотографии советских военачальников времен Великой Отечественной войны опубликовало Министерство обороны России в преддверии Дня Победы.

В мультимедийном рaзделе на сайте вeдомства можно увидеть снимки лeгендарных полководцев вo вpeмя ключевых стратегических опeраций, известных сражений, а также до и после них, то есть с первого до последнего дня войны. Они сопровождаются историческими комментариями, которые составлены по воспоминаниям родственников героев.

В разделе опубликованы редкие фотографии Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова и других.

Большинство снимков ранее никогда и нигде не публиковались — в том числе фотографии из семейных альбомов военачальников, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Накануне Минобороны впервые опубликовало уникальные архивные документы, карты и фотографии, рассказывающие о самых важных этапах освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

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