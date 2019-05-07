Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя
Министерство обороны России на своем сайте открыло новый раздел с архивными документами.
Подборка материалов опубликована в преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, передает RT.
«Среди документов, представленных в разделе, уникальная фотохроника с результатами боевой работы летчиков восьмой воздушной армии и моряков Черноморского флота», — говорится в сообщении.
Кроме того, представлены номера газет «Сталинское знамя» и «Звезда», а также сведения о том, как пострадал детский лагерь «Артек», и показания немецких пленных.
8 апреля Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции. Часть архива раньше была секретной, и доступ к нему был только у определенных лиц.
В частности, были опубликованы документы об осмотре каменоломен после освобождения Крыма частями Красной армии.
28 февраля сообщалось, что документ о Севастополе с подписью Иосифа Сталина выставят на торги во Франции.