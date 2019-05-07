Прямой эфир

Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России на своем сайте открыло новый раздел с архивными документами.

Трудности перевода: почему Севастополь получил свое необычное имя
Обустройством города занимался сын шотландского адмирала

Подборка материалов опубликована в преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, передает RT.

«Среди документов, представленных в разделе, уникальная фотохроника с результатами боевой работы летчиков восьмой воздушной армии и моряков Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Кроме того, представлены номера газет «Сталинское знамя» и «Звезда», а также сведения о том, как пострадал детский лагерь «Артек», и показания немецких пленных.

8 апреля Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции. Часть архива раньше была секретной, и доступ к нему был только у определенных лиц.

В частности, были опубликованы документы об осмотре каменоломен после освобождения Крыма частями Красной армии.

28 февраля сообщалось, что документ о Севастополе с подписью Иосифа Сталина выставят на торги во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны опубликовало уникальный архив ко Дню ракетных войск
Подробности о деле советского разведчика Зорге рассказали в Японии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017