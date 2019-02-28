Документ о Севастополе с подписью Сталина выставят на торги во Франции

Оригинальный документ за подписью Сталина выставит на торги французский аукционный дом Drouot. Об этом сообщила представитель аукционного дома Матильд Феннебреск агентству ТАСС со ссылкой на 28 февраля.

В документе от 6 июня 1944 года Сталин рекомендовал изменить название освобожденного Севастополя на «Севастопольский» и присвоить почетное наименование шести формированиям Красной армии, которые принимали участие в Крымской стратегической наступательной операции.

Текст документа набран на печатной машинке, распоряжение подписано синим карандашом. Предположительно, цена лота составит €7–8 тыс.

25 февраля на торги аукционного дома Cazo во Франции выставили перьевую ручку в форме ракеты и документ, написанный Юрием Гагариным. Стартовая стоимость лота составляет порядка €15–20 тыс. Также были выставлены 12 фотографий космонавта, 11 из которых ранее не были обнародованы.