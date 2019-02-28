Прямой эфир

Документ о Севастополе с подписью Сталина выставят на торги во Франции

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оригинальный документ за подписью Сталина выставит на торги французский аукционный дом Drouot. Об этом сообщила представитель аукционного дома Матильд Феннебреск агентству ТАСС со ссылкой на 28 февраля.

В документе от 6 июня 1944 года Сталин рекомендовал изменить название освобожденного Севастополя на «Севастопольский» и присвоить почетное наименование шести формированиям Красной армии, которые принимали участие в Крымской стратегической наступательной операции.

Текст документа набран на печатной машинке, распоряжение подписано синим карандашом. Предположительно, цена лота составит €7–8 тыс.

25 февраля на торги аукционного дома Cazo во Франции выставили перьевую ручку в форме ракеты и документ, написанный Юрием Гагариным. Стартовая стоимость лота составляет порядка €15–20 тыс. Также были выставлены 12 фотографий космонавта, 11 из которых ранее не были обнародованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Картина Моне «Дворец дожей» ушла с аукциона за $36,4 млн
Холст с автографом Горбачева продали на аукционе за 12 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017