Холст с автографом Горбачева продали на аукционе за 12 млн рублей

«Арт-провокация» с автографом первого президента СССР Михаила Горбачева ушла с молотка за 12 млн рублей. Об этом рассказали в акционерном доме «12 стул».

Картина художника Валерия Иванова представляет собой холст с надписью «Простите», сообщает «Газета.ру».

При этом Горбачев всего лишь подписал холст, а нарисовать что-нибудь предложил самому художнику, сославшись на то, что у последнего «фантазии хватает».

«В этот же день я нанес надпись «Простите», — сообщил художник.

8 ноября стало известно, что Горбачев пообещал сделать всё, чтобы остановить новую холодную войну. По наблюдениям бывшего советского лидера, сейчас происходят попытки «обратить вспять, отбросить мир в прошлое» — к началу новой гонки вооружений.