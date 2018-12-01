Горбачев напомнил о роли Буша-старшего в прекращении холодной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша – старшего. Политик отметил, что многие его воспоминания связаны с американским партнером, с которым им довелось работать «в годы огромных перемен».

«Это было драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности. Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений», — сказал Горбачев в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что именно Буш-старший внес огромный вклад в окончание холодной войны. Также политик добавил, что он и его покойная супруга Раиса Горбачева «очень ценили внимание, доброжелательность и простоту в общении, характерную для семьи Бушей».

«Память о Джордже Буше — политике и человеке — сохранится надолго в сердцах многих людей», — заключил он.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне. В апреле 2018 года из жизни ушла его супруга — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. Он пытался избраться на второй срок в 1992 году, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его старший сын — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, а второй сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора штата Флорида.

В международной политике Буш-старший запомнился военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также при нем произошли падение Берлинской стены и распад Советского Союза.

В 2012 году стало известно, что экс-президент страдает от сосудистого паркинсонизма. По этой причине он часто попадал в больницу, однако свой 90-летний юбилей отметил прыжком с парашютом. В последние месяцы жизни Буш часто болел, не раз поступала информация о его плохом самочувствии. С ноября 2017 года он стал самым долгоживущим президентом США за всю историю.