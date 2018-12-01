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Умер Джордж Буш-старший

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Фото: REUTERS/Stringer
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Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание ссылается на представителя 41-го президента страны, который рассказал, что смерть наступила 30 ноября в Хьюстоне. В апреле этого года из жизни ушла супруга бывшего американского лидера — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.  

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. Он пытался избраться на второй срок в 1992 году, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его старший сын — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, а второй сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора штата Флорида. 

В международной политике Буш-старший запомнился военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также при нем произошли падение Берлинской стены и распад Советского Союза. 

В 2012 году стало известно, что экс-президент страдает от сосудистого паркинсонизма. По этой причине он часто попадал в больницу, однако свой 90-летний юбилей отметил прыжком с парашютом. В последние месяцы жизни Буш часто болел, не раз поступала информация о его плохом самочувствии. С ноября 2017 года он стал самым долгоживущим президентом США за всю историю. 

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