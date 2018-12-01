Трамп пообещал помочь жителям Аляски после землетрясения

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям штата Аляска, которые пострадали во время мощного землетрясения.

«Замечательным жителям Аляски. По вам сильно ударило большое (землетрясение)», — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер призвал местных жителей следовать указаниям профессионалов. Он также пообещал, что федеральные власти выделят средства для помощи всем пострадавшим.

30 ноября на Аляске произошла серия подземных толчков от 6,6 до 7,2. В связи с землетрясением в штате объявлено чрезвычайное положение.

Эпицентр землетрясения находился в 13 км от города Анкоридж. По предварительным данным, серьезные повреждения получили несколько домов и одна школа.

Из-за землетрясения Росавиация разрешила летящим через РФ в США и Канаду самолетам изменить маршрут и следовать в другие аэропорты.