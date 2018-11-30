На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7

На Аляске произошло землетрясение магнитудой до 7, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба геологической службы США (USGS) в пятницу, 30 ноября.

Эпицентр располагался в 13 км от крупнейшего города штата Анкориджа. Очаг находился на глубине 40,9 км.

По данным агентства Associated Press, в Анкоридже из-за землетрясения падали уличные столбы и деревья. Также были повреждены некоторые здания. Данных о пострадавших нет.

30 ноября землетрясение магнитудой 3,8 произошло в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20. Эксперты отнесли землетрясение к категории слабой и средней интенсивности, которое не приводит к разрушениям.