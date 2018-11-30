Во время саммита G20 в Аргентине произошло землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал 30 ноября небольшое землетрясение магнитудой 3,8 в городе Буэнос-Айрес, в котором 30 ноября открылся саммит G20.

Подземные толчки были зарегистрированы в 10:27 по местному времени (16:27 по мск), очаг землетрясения залегал на глубине 25 км. Эксперты отнесли это землетрясение к категории слабой и средней интенсивности, которая не приводит к повреждениям.

За несколько часов до этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 3,0 в провинции Сан-Хуан на северо-западе Аргентины.

В саммите G20, который проходит в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря, принимает участие президент России Владимир Путин. Российский лидер проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом, канцлером Германии Ангелой Меркель.