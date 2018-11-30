Путин прибыл в столицу Аргентины на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Аргентины на саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20), где примет участие в рабочих заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч. Как ожидается, глава государства обсудит и озвучит предложения по таким темам, как развитие цифровой экономики и международной торговли.

В первый день мероприятия у российского лидера запланированы контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Путин также выступит на встрече лидеров стран БРИКС.

Кроме того, на полях саммита он пообщается с президентом Аргентины Маурисио Макри, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом, канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибудет ко второму дню мероприятия из-за поломки самолета, а также с другими участниками.

Как отметил помощник президента Юрия Ушакова, возможны дополнительные договоренности о переговорах и неформальные встречи «на ногах». Завершится саммит 1 декабря подписанием совместной декларации.

Накануне, 29 ноября, американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации.

На форум G20 съезжаются лидеры стран с крупнейшими развитыми и развивающимися экономиками мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. Они собираются, чтобы обсудить вопросы глобального экономического и финансового сотрудничества.