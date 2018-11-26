Более 420 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе

Число пострадавших в результате землетрясения на границе между Ираном и Ираком возросло до 422 человек.

Как передает Tasnim News Agency, в районы, пострадавшие от землетрясения, направлены 23 оперативные группы.

Данных о погибших не поступало. Ранее губернатор иранской провинции Хушанг Базванд сообщил о 210 пострадавших.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,3 произошло 25 ноября приблизительно в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Очаг находился на глубине 46 км на расстоянии 37 км от города Сере-Поле-Зохаб и 150 км от Багдада.