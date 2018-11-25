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Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 210

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Фото: Global Look Press/Dasril Roszandi
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По меньшей мере 210 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3 в Керманшахе на западе Ирана, заявил губернатор провинции Хушанг Базванд.

«К настоящему моменту у нас есть примерно 210 пострадавших из трех городов — Гилянгарб, Каср-е Ширин и Сере-Поле-Зохаб», — приводит «РИА Новости» слова губернатора. Базванд уточнил, что сообщений о погибших не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло приблизительно в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Очаг находился на глубине 46 км на расстоянии 37 км от города Сере-Поле-Зохаб и 150 км от Багдада.

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