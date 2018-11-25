Около 70 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе

По крайней мере 70 человек пострадали из-за землетрясения, произошедшего в воскресенье, 25 ноября, в районе границы между Ираком и Ираном. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявления иранских властей.

Отмечается, что информации о погибших не поступало. По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,3 произошло приблизительно в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Очаг находился на глубине 46 км на расстоянии 37 км от города Сере-Поле-Зохаб и 150 км от Багдада.

23 ноября сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе озера Байкал в Бурятии. Магнитуда землетрясения составила 4,1. Эпицентр находился в 34,5 км к западу от села Баргузин.