Землетрясение зафиксировано возле Байкала в Бурятии

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе озера Байкал в Бурятии. Магнитуда землетрясения составила 4,1.

Эпицентр находился в 34,5 км к западу от села Баргузин. Землетрясение было зафиксировано утром 23 ноября, сообщает ИА IrkutskMedia. Информации о разрушениях нет. Ранее подземные толчки в районе Байкала были зафиксированы 17 ноября, Эпицентр землетрясения магнитудой 3,8 находился в 103 км к северо-востоку от Байкальска.

По данным Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, серия подземных толчков произошла возле южных Курильских островов. Эпицентры трех землетрясений находились восточнее Малой курильской гряды. Магнитуда первого и третьего торчка составила 3,8, сила второго — 3,1.