Три землетрясения за сутки произошли возле Курильских островов

Три землетрясения магнитудой до 5,2 произошли в течение суток вблизи Курильских островов. Об этом в среду, 28 ноября, сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло около острова Парамушир Большой Курильской гряды.

Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море на глубине 20 км. Угрозы цунами не возникло.

Позже были зафиксированы еще два сейсмоявления магнитудой 3,0 и 3,5.

«Глубина гипоцентра 25 км и 50 км», –– приводит сообщение ученых ТАСС.

Отмечается, что жители Курил подземных толчков не ощутили.

26 ноября сообщалось, что более 550 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе.