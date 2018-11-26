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Более 550 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе

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Фото: youtube.com
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Число пострадавших в результате землетрясения на ирано-иракской границе увеличилось до 550 человек. Об этом со ссылкой на местный телеканал Press TV сообщили «РИА Новости».

Сильнее всего пострадала провинция Керманшах, где жители ощутили до 20 афтершоков. Кроме того, на территории Иракского Курдистана один человек погиб, еще 43 получили различные травмы.

Агентство Associated Press также отмечает, что чиновники сообщили о том, что в городских и сельских районах Керманшаха пострадали несколько зданий. Стихия стала причиной аварий на линии электропередачи, что вызвало перебои в подаче электроэнергии в ночное время.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,3 произошло 25 ноября приблизительно в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Очаг находился на глубине 46 км на расстоянии 37 км от города Сере-Поле-Зохаб и 150 км от Багдада.

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