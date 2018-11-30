Чрезвычайное положение объявили на Аляске после землетрясения

Режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения магнитудой 7,2, сообщил в Twitter губернатор штата Билл Уокер.

На одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий.

30 ноября на Аляске произошла серия подземных толчков от 6,6 до 7,2. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в пятницу также зафиксировал небольшое землетрясение магнитудой 3,8 в городе Буэнос-Айрес, где проходит саммит G20.