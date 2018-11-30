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Росавиация разрешила иностранным перевозчикам менять маршрут из-за ЧС на Аляске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Росавиация будет оперативно рассматривать запросы иностранных компаний на изменение конечного пункта назначения в связи с землетрясением в американском штате Аляска, сообщил представитель ведомства.

Как уточняет «РИА Новости», согласно действующим международным договоренностям, авиаперевозчики, чьи воздушные маршруты проходят через территорию России, обязаны согласовывать со службами обслуживания воздушного движения РФ любое изменение до начала выполнения рейса.

«Федеральное агентство воздушного транспорта по согласованию с МИД России приняло решение и дало соответствующее распоряжение ФГУП ГК ОРВД оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России, на изменение аэропорта назначения», — говорится в сообщении Росавиации.

30 ноября на Аляске произошла серия подземных толчков от 6,6 до 7,2. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. В связи с землетрясением в штате объявлено чрезвычайное положение

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