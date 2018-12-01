Генсек НАТО назвал Буша архитектором эпохи после холодной войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал 41-го президента США Джорджа Буша-старшего архитектором эпохи после холодной войны и отметил его влияние на историю. Соответствующая запись была опубликована на странице генсека в Twitter 1 декабря.

«Когда железный занавес опустился, миру нужны были политики с видением и волей. Президент Джордж Буш-старший был способным на это и преданным. Он смог воспользоваться моментом и сформировать историю. Его запомнят как одного из архитекторов эпохи окончания холодной войны», — написал Столтенберг.

Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. В апреле этого года из жизни ушла супруга бывшего американского лидера — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Он оставил после себя пятерых детей, 17 внуков и восемь правнуков. В последние годы бывший глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. О времени и месте проведения похорон будет объявлено дополнительно.