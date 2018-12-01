Самолет в США потерял обшивку двигателя во время полета
Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines в США утратил обшивку двигателя во время полета и совершил экстренную посадку.
Как сообщает издание USA Today, авиалайнер Airbus 320 вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 7:00 по местному времени (18:00 по мск). На борту воздушного судна находился 171 пассажир и шесть членов экипажа.
Через несколько минут после вылета пассажиры увидели в иллюминатор, как у двигателя отходит обшивка, и вызвали бортпроводников.
Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в ноябре сообщалось, что пилот одной из австралийских авиакомпаний, выполнявший чартерный рейс из Девонпорта в Кинг Айленд, уснул за штурвалом. Он проснулся лишь тогда, когда самолет пролетел 46 км мимо места назначения.