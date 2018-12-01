Самолет в США потерял обшивку двигателя во время полета

Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines в США утратил обшивку двигателя во время полета и совершил экстренную посадку.

Как сообщает издание USA Today, авиалайнер Airbus 320 вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 7:00 по местному времени (18:00 по мск). На борту воздушного судна находился 171 пассажир и шесть членов экипажа.

So, my hockey buddy CJ Gunnerson took this pic out his window today.

His @FlyFrontier flight had to make an emergency landing at Vegas.

"The hatch came up and ripped off during take off," he tells me.

People were "jumping up screaming, slamming on the roof. Yelling stop."@ABC10 pic.twitter.com/d2LEpdD6p6 — Brandon Rittiman (@BrandonRittiman) November 30, 2018

Через несколько минут после вылета пассажиры увидели в иллюминатор, как у двигателя отходит обшивка, и вызвали бортпроводников.

Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в ноябре сообщалось, что пилот одной из австралийских авиакомпаний, выполнявший чартерный рейс из Девонпорта в Кинг Айленд, уснул за штурвалом. Он проснулся лишь тогда, когда самолет пролетел 46 км мимо места назначения.