В Шереметьево самолет прервал взлет из-за человека на ВПП

В аэропорту Шереметьево пассажирскому самолету пришлось прервать взлет, после сообщения о человеке, находящемся на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Отмечается, что это был рабочий из дорожно-строительной компании, которая занимается работами на аэродроме. Мужчина не пострадал.

20 ноября сообщалось, что после вылета в Афины экипаж Boeing 737 сообщил диспетчеру о столкновении с животным. Поскольку системы не сигнализировали о повреждениях, то самолет не стали возвращать в аэропорт вылета. Позже во время осмотра территории было обнаружено тело мужчины.

Погибшим оказался армянин Алберт Григори Епремян 1993 года рождения. За несколько часов до гибели мужчину его сняли с рейса Мадрид–Москва за дебош на борту самолета. По прибытии в российскую столицу Епремяна должны были депортировать на родину.