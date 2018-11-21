Артист рассказал о нападении сбитого в Шереметьево мужчины

Руководитель «Русского национального балета» Сергей Радченко рассказал подробности нападения на него мужчины, которого накануне сбил самолет в московском аэропорту Шереметьево.

По данным «Известий», во время перелета из Мадрида в Москву дебошир беспричинно нанес удар в челюсть 74-летнему артисту. Как отметил Радченко, он «особенно не пострадал».

Балетмейстер рассказал, что мужчина был в «очень возбужденном состоянии» и ударил кого-то еще по лицу, но затем его успокоила стюардесса.

«Я заметил, что он как-то пристально смотрел на меня, и вдруг я почувствовал удар в челюсть. Я спросил: «За что?» Он сказал: «Приедем, увидишь». Я, конечно, ничего не понял», — приводит слова Радченко «РИА Новости».

Артист добавил, что потом дебошира успокоили с помощью «крупного и мощного мужчины» и так он сидел два с половиной часа до посадки.

20 ноября экипаж Boeing 737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем. На территории взлетно-посадочной полосы было обнаружено тело мужчины, погибшим оказался армянин Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

За несколько часов до гибели мужчину его сняли с рейса Мадрид — Москва за дебош на борту самолета. По прибытии в российскую столицу Епремяна должны были депортировать на родину. Однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван он проскользнул мимо полицейских и выбежал на взлетную полосу.

По мнению эксперта Виктора Горбачева, погибший, возможно, хотел спрятаться, чтобы избежать наказания в Армении.