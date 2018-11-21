Опубликованы переговоры пилотов самолета, сбившего мужчину в Шереметьево

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, записаны переговоры экипажем самолета Boeing 737 и наземных служб аэропорта Шереметьево, где на взлетно-посадочной полосе было обнаружено тело мужчины. Ролик опубликован на Youtube-канале AviadoTV.

На представленных кадрах голос одного из членов экипажа сообщает об успешной проверке шасси и отсутствии у самолета видимых повреждений.

«У нас все нормально. Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что «заяц» не мог нанести там повреждений каких-либо», — доложил летчик.

Он добавил, что решено «продолжить полет».

20 ноября экипаж Boeing-737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем. На территории взлетно-посадочной полосы было обнаружено тело мужчины, погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

По данным «Известий», за несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид-Москва за дебош на борту самолета. По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать в Армению. Однако, при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван, мужчина, проскользнув мимо полицейских, выбежал на взлетную полосу.

По мнению эксперта Виктора Горбачева, погибший возможно хотел спрятаться, чтобы избежать наказания у себя на родине, в Армении.