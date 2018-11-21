Прямой эфир

Ространснадзор внепланово проверит Шереметьево после гибели мужчины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Ространснадзора проведут внеплановую проверку аэропорта Шереметьево после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 20 ноября вечером: экипаж Boeing-737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом». После осмотра территории сотрудники безопасности обнаружили тело мужчины.

В среду, 21 ноября в ведомстве рассказали, что проверят службы авиационной безопасности и организации деятельности аэропорта.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ).

Погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения. За несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за драку — молодой человек ударил 74-летнего актера Сергея Радченко.

По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать на родину, однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван мужчина «проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта», следует из материалов следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбивший человека в Шереметьеве самолет отстранили от полетов
Опубликовано фото погибшего на ВПП в Шереметьево мужчины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017