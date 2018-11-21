Ространснадзор внепланово проверит Шереметьево после гибели мужчины

Сотрудники Ространснадзора проведут внеплановую проверку аэропорта Шереметьево после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 20 ноября вечером: экипаж Boeing-737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом». После осмотра территории сотрудники безопасности обнаружили тело мужчины.

В среду, 21 ноября в ведомстве рассказали, что проверят службы авиационной безопасности и организации деятельности аэропорта.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ).

Погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения. За несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за драку — молодой человек ударил 74-летнего актера Сергея Радченко.

По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать на родину, однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван мужчина «проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта», следует из материалов следствия.