Сбивший человека в Шереметьеве самолет отстранили от полетов

Фюзеляж пассажирского самолета, насмерть сбившего в столичном аэропорту человека, получил повреждения. Об этом сообщили представители греческого аэропорта, в котором приземлилось воздушное судно.

Самолет российского перевозчика на летном поле встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые сразу же после посадки осмотрели лайнер снаружи, приводит слова сотрудника аэропорта Афин «Интерфакс».

В результате были обнаружены повреждения конструкций машины, а также присутствие биологического материала.

«Авиатехники совместно с полицейскими зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения. На фюзеляже самолета обнаружены отверстия. Вынесено решение о временной приостановке полетов этого лайнера», — рассказали в воздушной гавани Греции.

21 ноября «Известиям» стали известны подробности гибели мужчины, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Шереметьево. Погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993-го года рождения — на месте ЧП обнаружили его посадочный талон, свидетельство на возвращение в Армению от 19 ноября и военный билет. Буквально за несколько часов до трагедии мужчину сняли с рейса, следовавшего из Мадрида.

20 ноября после вылета в Афины экипаж Boeing-737 сообщил диспетчеру о столкновении с животным. Поскольку системы не сигнализировали о повреждениях, то самолет не стали возвращать в аэропорт вылета. Позже во время осмотра территории было обнаружено тело мужчины.