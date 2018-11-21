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Стали известны подробности гибели мужчины на ВПП в Шереметьево

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Фото: СК РФ
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«Известия» узнали подробности гибели мужчины, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Шереметьево. 25-летний гражданин Армении успел пересечь часть летного поля, прежде чем был сбит взлетающим самолетом.  

Погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993-го года рождения — на месте ЧП обнаружили его посадочный талон, свидетельство на возвращение в Армению от 19 ноября и военный билет. Буквально за несколько часов до трагедии мужчину сняли с рейса, следовавшего из Мадрида. Как оказалось, он устроил драку в салоне самолета, после чего на него написал заявление в полицию другой пассажир данного рейса. 

Далее Епремяна должны были депортировать в Армению. Однако во время посадки в автобус, который должен был довезти пассажиров до лайнера, оправлявшегося в Ереван, он сбежал. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина успел пробежать несколько рулежных дорожек, после чего вышел на ИВПП 24L, где и был сбит взлетающим Boeing 737. 

При этом пилоты судна не сразу поняли, что произошло. Экипаж рейса Москва–Афины доложил, что судно столкнулось при взлете с «посторонним предметом», предположив, что это был заяц. Однако при осмотре полосы были обнаружены останки человека. 

После этого Следственный комитет России опубликовал видео с места ЧП. Сотрудник, который вел съемку, рассказал о найденных фрагментах тела, а также пухе от куртки и шнурке от кроссовка.

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