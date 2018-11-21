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Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево

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Фото: РЕН
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Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели мужчины после столкновения с самолетом на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево. По данному факту организована проверка.

Как передает телеканал РЕН ТВ, о столкновении при взлете сообщил экипаж самолета, вылетевшего из Шереметьево в Грецию. Воздушное судно не получило повреждений. Во время осмотра территории было обнаружено тело мужчины и его личные вещи.

Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении, который ранее был депортирован из Испании. На родину он летел с пересадкой в Москве.

По предварительным данным, мужчина устроил дебош на борту самолета, а затем был снят с рейса. При этом он официально не пересекал границу с РФ.

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