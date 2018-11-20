В Шереметьево сообщили подробности столкновения самолета с человеком

Самолет, вылетавший из столичного Шереметьево в Афины, при взлете столкнулся с человеком. В результате инцидента человек погиб, сообщили представители аэропорта.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, о столкновении сообщил борт экипажа примерно в 20:10 мск.

«На место инцидента незамедлительно прибыли бригады центра «Медицина катастроф» и скорой помощи, сотрудники службы авиационной безопасности и транспортной полиции», — уточнила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

По ее словам, во время осмотра территории было обнаружено тело мужчины и его личные вещи. Личность погибшего установлена.

Об инциденте агентству «Интерфакс» сообщил осведомленный источник в службе авиаузла. По его информации, после вылета экипаж Boeing 737 сообщил диспетчеру о столкновении с животным. Поскольку системы не сигнализировали о повреждениях, то самолет не стали возвращать в аэропорт вылета.