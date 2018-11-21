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Опубликовано фото погибшего на ВПП в Шереметьево мужчины

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Фото: РЕН
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В распоряжении РЕН ТВ оказалась фотография мужчины, который погиб на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Шереметьево.

Погибшим оказался гражданин Армении Епремян А. 25-летний молодой человек ранее был депортирован из Мадрида. Отмечается, что он направлялся на родину с пересадкой в Москве.

По предварительным данным, мужчина устроил дебош на борту самолета, а затем был снят с рейса. Его судьба была неизвестна, так как он не пересекал официальную границу с Россией.

20 ноября после вылета в Афины экипаж Boeing 737 сообщил диспетчеру о столкновении с животным. Поскольку системы не сигнализировали о повреждениях, то самолет не стали возвращать в аэропорт вылета.

Позже во время осмотра территории было обнаружено тело мужчины и его личные вещи. 

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