Опубликовано фото погибшего на ВПП в Шереметьево мужчины

В распоряжении РЕН ТВ оказалась фотография мужчины, который погиб на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Шереметьево.

Погибшим оказался гражданин Армении Епремян А. 25-летний молодой человек ранее был депортирован из Мадрида. Отмечается, что он направлялся на родину с пересадкой в Москве.

По предварительным данным, мужчина устроил дебош на борту самолета, а затем был снят с рейса. Его судьба была неизвестна, так как он не пересекал официальную границу с Россией.

20 ноября после вылета в Афины экипаж Boeing 737 сообщил диспетчеру о столкновении с животным. Поскольку системы не сигнализировали о повреждениях, то самолет не стали возвращать в аэропорт вылета.

Позже во время осмотра территории было обнаружено тело мужчины и его личные вещи.