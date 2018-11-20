На летном поле в Шереметьево обнаружили останки человека

Останки неизвестного человека обнаружили на летном поле в аэропорту Шереметьево после вылета пассажирского лайнера в Афины.

Об этом во вторник, 20 ноября, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в службе авиаузла. По его словам, экипаж лайнера, вылетевшего в столицу Греции, сообщил диспетчерам о возможном столкновении с животным во время разгона. Поскольку системы не сигнализировали о повреждениях, то самолет не стали возвращать в аэропорт вылета.

Когда на летное поле направили сотрудников авиационной безопасности для инспекции полосы, на месте нашли человеческие останки. Личность погибшего пока не установлена, так как фрагменты тела сильно обезображены.

По уточненной информации, тело мужчины с механическими повреждениями обнаружили на взлетно-посадочной полосе после вылета Boeing 737, добавляет «РИА Новости».

20 ноября в квартире на северо-западе Москвы нашли человеческие останки. По предварительной информации, женщина, вероятно, хозяйка жилища, скончалась около года назад.