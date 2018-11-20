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Вылетевший из Салехарда самолет экстренно вернулся обратно

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Фото: commons.wikimedia.org
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Самолет, следовавший рейсом Салехард–Надым, вынужден был вернуться в аэропорт Ямало-Ненецкого автономного округа из-за проблем с шасси.

«Самолет SRJ-200 авиакомпании «Ямал», вылетевший из Салехарда в Надым, вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси», — сообщил 20 ноября ТАСС источник в экстренных службах. В управлении на транспорте МВД РФ по УрФО подтвердили данную информацию.

На борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. Никто из них не пострадал. В настоящее время в аэропорту вылета проходит проверка технического состояния воздушного судна.

Ранее в этот же день стало известно, что аэропорт «Алыкель» вблизи Норильска приостановил работу из-за метели. Из-за неблагоприятных метеоусловий в воздушных гаванях было задержано несколько рейсов. В частности, рейс Новосибирск–Норильск не может вылететь из аэропорта Игарка. Рейс из Москвы в Нижневартовск перенесен на 21 ноября.

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