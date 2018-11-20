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Норильский аэропорт закрыли из-за метели

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Фото: МВД РФ
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Аэропорт «Алыкель» вблизи Норильска приостановил работу из-за плохой погоды. Об этом во вторник, 20 ноября, ТАСС сообщили в справочном бюро аэропорта.

Отмечается, что с понедельника на Таймыре объявлено штормовое предупреждение. Видимость на дороге составляет менее 1 тыс. м. Порывы ветра достигают 19–24 м/с.

По метеоусловиям в воздушных гаванях уже было задержано несколько рейсов. В частности, рейс Новосибирск–Норильск не может вылететь из аэропорта Игарка. Рейс из Москвы в Нижневартовск перенесен на 21 ноября.

19 ноября синоптики предупредили жителей столицы, что на неделе в московском регионе установится морозная погода с осадками в виде снега. Снежный покров будет нарастать и достигнет порядка 4 см.

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