Погибший в Шереметьево пассажир во время полета подрался с актером

Погибший на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево 25-летний гражданин Армении во время перелета из Мадрида в Москву ударил актера Сергея Радченко.

По данным «Известий», дебошир беспричинно нанес удар в челюсть 74-летнему артисту. На вопрос, зачем он это сделал, молодой человек ответил: «Выйдем, узнаешь».

После этого к агрессивному мужчине подошли бортпроводники, а также несколько пассажиров, которые смогли успокоить его.

Ранее сообщалось, что погибшим оказался Алберт Григори Епремян — на месте ЧП обнаружили его посадочный талон, свидетельство на возвращение в Армению от 19 ноября и военный билет. После драки мужчину сняли с рейса, а пострадавший написал на него заявление в полицию.

Далее Епремяна должны были депортировать в Армению. Однако во время посадки в автобус, который должен был довезти пассажиров до самолета, оправлявшегося в Ереван, он сбежал. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина успел пробежать несколько рулежных дорожек, после чего был сбит взлетающим Boeing 737.