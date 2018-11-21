Расследование гибели мужчины в Шереметьево продлится 10 дней

Расследование гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево займет 10 дней. Такие сроки озвучил глава Росавиации Александр Нерадько, сообщает «РИА Новости».

Внеплановую проверку аэропорта после гибели гражданина Армении Алберта Григори Епремяна на взлетно-посадочной полосе проведут сотрудники Ространснадзора.

Инцидент произошел накануне, 20 ноября. На летном поле погиб 25-летний мужчина. За несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за драку: молодой человек ударил 74-летнего артиста и балетмейстера Сергея Радченко.

По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать на родину, однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван мужчина убежал на взлетную полосу. По информации следствия, там он и погиб от удара об стойку шасси взлетающего самолета, передает НСН.

После ЧП в Шереметьево лайнер продолжил выполнять рейс, приземлившись позже в аэропорту Афин. Осмотрев судно, местные авиатехники обнаружили повреждения фюзеляжа. В связи с этим было принято решение временно отстранить борт от выполнения полетов.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов.