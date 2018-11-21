Прямой эфир

После гибели мужчины в Шереметьево возбуждено уголовное дело

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ 21 ноября.

Дело возбуждено «по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов» (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ).

20 ноября экипаж Boeing-737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем.

На территории было обнаружено тело мужчины, посадочный талон, свидетельство на возвращение в Армению от 19 ноября и военный билет. Погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

По данным «Известий», за несколько часов до гибели молодого человека сняли с рейса Мадрид-Москва за драку — 25-летний гражданин Армении ударил 74-летнего актера Сергея Радченко. На вопрос артиста, зачем он это сделал, молодой человек ответил: «Выйдем, узнаешь».

По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать в Армению. По данным следствия, при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван, мужчина «проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта», «вышел на взлетно-посадочную полосу № 2 в районе рулежной дорожки «Альфа» аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737». 

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — отмечается в сообщении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбивший человека в Шереметьеве самолет отстранили от полетов
Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017