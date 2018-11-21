После гибели мужчины в Шереметьево возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ 21 ноября.

Дело возбуждено «по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов» (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ).

20 ноября экипаж Boeing-737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем.

На территории было обнаружено тело мужчины, посадочный талон, свидетельство на возвращение в Армению от 19 ноября и военный билет. Погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

По данным «Известий», за несколько часов до гибели молодого человека сняли с рейса Мадрид-Москва за драку — 25-летний гражданин Армении ударил 74-летнего актера Сергея Радченко. На вопрос артиста, зачем он это сделал, молодой человек ответил: «Выйдем, узнаешь».

По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать в Армению. По данным следствия, при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван, мужчина «проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта», «вышел на взлетно-посадочную полосу № 2 в районе рулежной дорожки «Альфа» аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737».

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — отмечается в сообщении ведомства.