Австралийский пилот заснул за штурвалом и пролетел мимо места назначения

Пилот одной из австралийских авиакомпаний, выполнявший чартерный рейс из Девонпорта в Кинг Айленд, уснул за штурвалом. Он проснулся лишь тогда, когда самолет пролетел 46 км мимо места назначения, сообщает новостной сайт The Australian.

Журналисты уточняют, что речь идет о самолете Piper PA-31 Navajo VH-TWU, который принадлежит частной компании Vortex Air. После пробуждения пилот успешно посадил самолет близ города Карри.

Австралийское бюро безопасности на транспорте начало расследование данного инцидента. Результаты разбирательства планируется представить к марту 2019 года.

В августе американская правительственная комиссия по равным возможностям трудоустройства подала иск к авиакомпании United после того, как ее пилот опубликовал в интернете обнаженные фотографии бортпроводницы.