Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве при крушении самолета

Четыре гражданина Финляндии погибли в результате крушения частного одномоторного самолета в Зимбабве в районе города Масвинго. Об этом сообщило министерство иностранных дел Финляндии.

Премьер-министр Юха Сипиля и глава МИДа Тимо Сойни выразили соболезнования семьям погибших в социальной сети в Twitter. Имена погибших не сообщаются по причинам конфиденциальности, однако известно, что это мужчины около 50 лет, пишет «РИА Новости».

Erittäin surullisia uutisia Zimbabwesta. Lämmin osanottoni ja jaksamista omaisille. https://t.co/9HoLELwZUN — Juha Sipilä (@juhasipila) November 24, 2018

Газета Helsingin Sanomat заявила, что среди них управляющий директор крупнейшей в регионе компании по управлению и переработке отходов Lassila & Tikanoja Пекки Оянпяя и руководитель деревообрабатывающей компании UPM Хейкки Ваппула. UPM уже подтвердила гибель своего сотрудника.

23 ноября вертолет с туристами исчез с радаров в Доминиканской Республике. Экипаж вертолета перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан в провинции Мария-Тринидад-Санчес. Позже обломки винтокрылой машины были найдены спасателями. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.