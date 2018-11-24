Прямой эфир

Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве при крушении самолета

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре гражданина Финляндии погибли в результате крушения частного одномоторного самолета в Зимбабве в районе города Масвинго. Об этом сообщило министерство иностранных дел Финляндии.

Премьер-министр Юха Сипиля и глава МИДа Тимо Сойни выразили соболезнования семьям погибших в социальной сети в Twitter. Имена погибших не сообщаются по причинам конфиденциальности, однако известно, что это мужчины около 50 лет, пишет «РИА Новости».

Газета Helsingin Sanomat заявила, что среди них управляющий директор крупнейшей в регионе компании по управлению и переработке отходов Lassila & Tikanoja Пекки Оянпяя и руководитель деревообрабатывающей компании UPM Хейкки Ваппула. UPM уже подтвердила гибель своего сотрудника.

23 ноября вертолет с туристами исчез с радаров в Доминиканской Республике. Экипаж вертолета перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан в провинции Мария-Тринидад-Санчес. Позже обломки винтокрылой машины были найдены спасателями.  Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учебный самолет разбился в Турции
В Канаде разбился легкомоторный самолет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017