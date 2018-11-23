Вертолет с туристами пропал в Доминикане

Вертолет туристами исчез с радаров в Доминиканской Республике. Об этом 23 ноября, пишет Listin Diario.

ЧП произошло 22 ноября. Экипаж вертолета перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан в провинции Мария-Тринидад-Санчес, сообщает телеканал «360». По некоторым данным, направлялся он в город-курорт Ла-Романа.

Помимо пилота на борту воздушного судна находились пять человек. Как передает RT, власти страны начали поисковую операцию, в которой задействованы, в частности, спасательные команды военных ведомств, а также самолеты с системами ночного видения и поисковыми огнями.

31 октября сообщалось, что два человека погибли при крушении вертолета во Флориде.