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Учебный самолет разбился в Турции

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Фото: cnnturk.com
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Учебный самолет разбился в понедельник, 19 ноября, на юго-западе Турции, в Денизли. Об этом сообщает Hurriyet. Губернатор провинции Хасан Карахан подтвердил сообщения о крушении самолета.

Лайнер упал неподалеку от населенного пункта Башкарджи, уточняет сетевое издание m24.ru со ссылкой на агентство Anadolu.

Пока не сообщается о числе лиц, находившихся на борту во время аварии, возможных причинах крушения, модель самолета также неизвестна. Экстренные службы проводят в регионе спасательную операцию.

Ранее в понедельник пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines вернулся в сингапурский аэропорт Чанги из-за падения давления на борту через час после вылета.

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