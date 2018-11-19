Прямой эфир

В Сингапуре самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за падения давления

0
Фото: Global Look Press/Z6869 Reinhard Kaufhold
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines через час после вылета вернулся в сингапурский аэропорт Чанги из-за падения давления на борту, сообщает в понедельник, 19 ноября, The Straits Times.

Boeing 777-300ER выполнял рейс в Париж. На высоте более 7 тыс. м в небе над Малайзией в фюзеляже произошло резкое падение давления.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в пункт вылета.

На борту находились 234 пассажира и 17 членов экипажа. Они использовали кислородные маски.

В результате происшествия никто не пострадал.

Издание отметило, что после приземления и устранения неполадок самолет вновь вылетел в Париж. Причины инцидента не уточняются.

16 ноября сообщалось, что самолет рейса Москва–Владивосток вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ультраортодоксы напали на стюардесс с требованием посадить самолет
В Канаде пассажирский самолет приземлился без переднего шасси

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017