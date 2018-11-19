В Сингапуре самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за падения давления

Пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines через час после вылета вернулся в сингапурский аэропорт Чанги из-за падения давления на борту, сообщает в понедельник, 19 ноября, The Straits Times.

Boeing 777-300ER выполнял рейс в Париж. На высоте более 7 тыс. м в небе над Малайзией в фюзеляже произошло резкое падение давления.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в пункт вылета.

На борту находились 234 пассажира и 17 членов экипажа. Они использовали кислородные маски.

В результате происшествия никто не пострадал.

Издание отметило, что после приземления и устранения неполадок самолет вновь вылетел в Париж. Причины инцидента не уточняются.

16 ноября сообщалось, что самолет рейса Москва–Владивосток вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира.