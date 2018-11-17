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Ультраортодоксы напали на стюардесс с требованием посадить самолет

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Nir Alon
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Израильские ультраортодоксы напали на стюардесс в самолете авиакомпании El Al, требуя немедленно посадить лайнер, чтобы «не допустить осквернения субботы», пишет 17 ноября Ynet.

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«Через шесть часов после вылета я услышала в салоне крики и увидела плачущую стюардессу — на нее подняли руку, ее толкали, угрожали взломать дверь кабины пилотов. И всё это для того, чтобы не допустить осквернения шабата. В какой-то момент я обнаружила себя стоящей и защищающей рыдающих бортпроводниц, которые пытались хоть на минутку перевести дух и прийти в себя после насилия, которому их подвергли. По-видимому, заповедь о соблюдении субботы важнее, чем любовь к ближнему», — написала на своей странице в Facebook одна из пассажирок, израильтянка Рони Мейталь.

Инцидент произошел накануне, 16 ноября, на борту Boeing 787, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Из-за снежной бури в аэропорту вылета задержали несколько рейсов, в том числе авиакомпании El Al. Задержка составила более двух часов, и было ясно, что они не успеют приземлиться в Бен-Гурионе до наступления субботы. Однако авиакомпания всё же решила поднять самолеты в воздух, иначе рейсы пришлось бы отменить совсем.

По словам сотрудника El Al, пассажиры других перевозчиков, отменивших рейсы из-за непогоды, попали в Израиль лишь спустя сутки или двое. Поэтому в авиакомпании решили направить самолеты в сторону Израиля, а дальше посадить их в Риме или Афинах.

Как выяснилось, на борту одного из самолетов находилась группа из 70 пассажиров-ультраортодоксов. Еще до взлета они попросили выпустить их из самолета, но экипаж заверил их в своевременном прибытии в пункт назначения.

Пассажирка Рони отметила на своей странице в соцсети, что насилие началось еще до вылета.

«Они окружили стюардесс и кричали: «Откройте двери, мы не успеем до шабата». Бортпроводники безуспешно пытались усадить их на место и успокоить и обещали, что мы приземлимся за час-полтора до наступления субботы. Капитан корабля даже сообщил по громкой связи, что ввиду опоздания компания позаботится о багаже и подвозках для тех, кто живет близко, и о месте для ночлега для тех, кто живет далеко, и обеспечит всё для выполнения заповеди», — отметила она.

Другой пассажир рейса — Шимон Шевес, бывший генеральный директор канцелярии премьер-министра Ицхака Рабина, также подтвердил, что ортодоксы начали конфликтовать еще до вылета. На что капитан корабля пояснил, что полет займет девять часов, поэтому они приземлятся до наступления субботы. Однако во время полета стало понятно, что полет будет дольше.

«Сквозь сон я услышал крики «лжецы, мошенники» и увидел, как замахиваются на стюардесс, бьют их, а те начинают плакать. Если бы я не видел это собственными глазами, я бы просто не поверил», — рассказал он.

Самолет посадили в Афинах до наступления шабата. Соблюдающие заповеди пассажиры остались в Греции, а остальных доставили в Израиль самолетом компании Israir.

Общины ультраортодоксов (харедим) придерживаются консервативных обычаев, сформированных в европейском еврействе к XX веку, а также традиционных канонов иудаизма. Они считают пожизненное изучение Торы и усердное исполнение заповедей высшей духовной ценностью. Приветствуют исполнение правил и обычаев с максимальными строгостями.

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