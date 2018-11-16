Самолет рейса Москва–Владивосток вынужденно сел в Красноярске

Самолет, следовавший из Москвы во Владивосток, вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 16 ноября. Сразу после приземления мужчину с подозрением на инсульт экстренно госпитализировали Емельяновскую центральную районную больницу, пишет «РИА Новости».

Воздушное судно уже вылетело из Красноярска. Ожидается, что самолет прибудет во Владивосток в 16:00 по местному времени (9:00 мск) вместо планового в 12:25 (5:25 мск). После вынужденной посадки пассажиры из салона не выходили, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

11 ноября рейс Париж–Шанхай, на борту которого находились не менее 300 человек, экстренно сел в аэропорту Иркутска. Причиной приземления стало задымление в кабине пилотов.