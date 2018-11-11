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В Иркутске экстренно сел летевший из Парижа в Шанхай самолет

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bayne Stanley
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Самолет Boeing-777, летевший из Парижа в Шанхай, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По его словам, когда самолет находился у границы России и Монголии, командир авиасудна связался с диспетчерами и доложил о задымлении, после чего экипажу предложили посадить лайнер в аэропорту Иркутска.

Всех пассажиров эвакуировали, информации о пострадавших на данный момент нет.

25 октября сообщалось, что в Бухаресте экстренно приземлился самолет из-за сообщений о бомбе. На борту воздушного судна находились 173 человека. Позже выяснилось, что информация о взрывном устройстве оказалась ложной.

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