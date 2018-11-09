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Самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности в Казани

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Самолет экстренно приземлился в Казани из-за отказа одной из автоматических систем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Борт Embraer ERJ-135, который следовал из Казани в Абакан, совершил экстренную посадку в аэропорту отправления в 20:45 по московскому времени. По предварительной информации, во время полета произошел отказ одной из автоматических систем, но пока не уточняется, какой именно, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в самолете на момент инцидента находились пять пассажиров и три члена экипажа. Сейчас все они находятся в аэропорту. В воздухе самолет провел около получаса.

9 ноября пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Гайаны Джорджтауне. В результате экстренного приземления пострадали шесть человек.

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