Самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности в Казани

Самолет экстренно приземлился в Казани из-за отказа одной из автоматических систем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Борт Embraer ERJ-135, который следовал из Казани в Абакан, совершил экстренную посадку в аэропорту отправления в 20:45 по московскому времени. По предварительной информации, во время полета произошел отказ одной из автоматических систем, но пока не уточняется, какой именно, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в самолете на момент инцидента находились пять пассажиров и три члена экипажа. Сейчас все они находятся в аэропорту. В воздухе самолет провел около получаса.

9 ноября пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Гайаны Джорджтауне. В результате экстренного приземления пострадали шесть человек.