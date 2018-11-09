Шесть человек пострадали во время экстренной посадки самолета в Гайане

Пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica совершил экстренную посадку 9 ноября в аэропорту столицы Гайаны Джорджтауне. Как пишет новостной портал Aviation Voice, в результате экстренного приземления пострадали шесть человек.

Инцидент произошел во время выполнения рейса OJ256 из Джорджтауна в Торонто. На борту воздушного судна находились 120 пассажиров и восемь членов экипажа.

Спустя некоторое время после взлета пилот обнаружил, что у самолета имеются проблемы с гидравликой и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и снесло ограждение. В конце пути самолет врезался в кучу песка на прилегающей к воздушной гавани территории, где проводились строительные работы.

По данным местных властей, всех пострадавших доставили в больницу, у них легкие ранения. Жизни пассажиров ничего не угрожает.

7 ноября самолет Boeing 747 совершил жесткую посадку в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд в Канаде. В результате пострадали четыре члена экипажа.