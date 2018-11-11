Самолет экстренно сел в Португалии из-за сбоя системы управления

Самолет авиакомпании AirAstana Embraer 190 выполнял перегоночный рейс из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан, когда у него оказались повреждены навигационные приборы.

Лайнер, на борту которого находились шесть членов экипажа без пассажиров, подал сигнал бедствия. Для сопровождения самолета с базы в Монте-Реал вылетели два истребителя F-16 португальских ВВС, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны страны Жоао Кравинью.

Dois F-16 da Força Aérea Portuguesa conseguiram fazer aterrar em segurança no aeroporto de Beja um Embraer com os instrumentos de navegação avariados. Outros dois F-16 estavam em prontidão, bem como a Marinha para o caso de aterragem de emergência no mar. @fap_emfa @MarinhaPT — João Cravinho (@JoaoCravinho) November 11, 2018

В результате с третьей попытки Embraer смог приземлиться в аэропорту Бежа, который находится в 180 км от португальской столицы. Перед тем как зайти на посадку, лайнер выработал топливо.

11 ноября стало известно, что самолет Boeing 777, летевший из Парижа в Шанхай, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов.