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Самолет экстренно сел в Португалии из-за сбоя системы управления

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Фото: twitter.com/AirAstana (@airastana)
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Самолет авиакомпании AirAstana Embraer 190 выполнял перегоночный рейс из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан, когда у него оказались повреждены навигационные приборы.

Лайнер, на борту которого находились шесть членов экипажа без пассажиров, подал сигнал бедствия. Для сопровождения самолета с базы в Монте-Реал вылетели два истребителя F-16 португальских ВВС, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны страны Жоао Кравинью.

В результате с третьей попытки Embraer смог приземлиться в аэропорту Бежа, который находится в 180 км от португальской столицы. Перед тем как зайти на посадку, лайнер выработал топливо.

11 ноября стало известно, что самолет Boeing 777, летевший из Парижа в Шанхай, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов.

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