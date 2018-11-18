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СМИ сообщили о столкновении двух легкомоторных самолетов в Германии

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Фото: Global Look Press
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В Германии столкнулись в воздухе два легкомоторных самолета, что стало причиной гибели пилота одного из них. Информацию об этом распространила Rheinische Post в воскресенье, 18 ноября.

70-летний пилот одного самолета погиб на месте, 60-летний авиатор, управлявший второй машиной, госпитализирован, уточняет RT.

Причины аварии выясняются, известно только, что погодные условия для полета были идеальными.

14 ноября в Соединенных Штатах во время полета разбился учебно-тренировочный самолет T-38 Talon. Один пилот погиб, другой был эвакуирован с места катастрофы в медицинский центр Валь-Верде.

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