СМИ сообщили о столкновении двух легкомоторных самолетов в Германии

В Германии столкнулись в воздухе два легкомоторных самолета, что стало причиной гибели пилота одного из них. Информацию об этом распространила Rheinische Post в воскресенье, 18 ноября.

70-летний пилот одного самолета погиб на месте, 60-летний авиатор, управлявший второй машиной, госпитализирован, уточняет RT.

Причины аварии выясняются, известно только, что погодные условия для полета были идеальными.

14 ноября в Соединенных Штатах во время полета разбился учебно-тренировочный самолет T-38 Talon. Один пилот погиб, другой был эвакуирован с места катастрофы в медицинский центр Валь-Верде.