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Пассажир рейса Москва-Кишинев попытался выйти из самолета на высоте 10 тыс. м

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Фото: Depositphotos
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Пассажир самолета, который в четверг вечером, 22 ноября, летел из Москвы в Кишинев, попытался открыть дверь авиалайнера на высоте 10 тыс. м. Инцидент произошел на борту компании Air Moldova (рейс 9U 176). Об этом в пятницу сообщила газета «Аргументы и факты Молдова».

По словам депутата парламента Молдавии Григория Новака, также находившегося на борту этого самолета, на высоте 10 тыс. м к нему подошла стюардесса и попросила о помощи.

«Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Я пошел за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту», — рассказал Новак.

Депутат возвращался в Молдавию из Москвы, где находился в составе делегации президента страны Игоря Додона. Парламентарий уточнил, что пассажир вел себя неадекватно, требовал открыть деверь и на попытки его успокоить не реагировал. Чтобы избежать паники у пассажиров, Новак и летевшие с ним парламентарии связали дебошира. После приземления его задержала полиция.

«Молодцы коллеги», — цитирует RNS реакцию Игоря Додона на действия депутатов.

Air Moldova пока никак не комментирует инцидент, пишет сайт kp.ru.

16 ноября транспортная полиция сняла с рейса пьяного пассажира в аэропорту Сочи. Мужчина стал нарушать общественный порядок в салоне самолета, не реагируя на замечания экипажа воздушного судна.

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