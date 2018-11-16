Пьяного авиапассажира сняли с рейса в аэропорту Сочи

Транспортная полиция сняла с рейса пьяного пассажира в аэропорту Сочи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, 54-летний житель Москвы направлялся в российскую столицу. Однако в салоне самолета он стал нарушать общественный порядок, не реагируя на замечания экипажа воздушного судна.

Медосвидетельствование подтвердило, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное дело по статьям «Административное хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», сообщается на сайте МВД России.

8 октября стало известно, что пьяный 28-летний житель столицы устроил дебош на борту самолета, который следовал из Москвы в Сочи.