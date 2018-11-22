Ространснадзор считает наименьшей вину пилотов в гибели мужчины в Шереметьево

Вероятность виновности пилотов в инциденте со смертью пассажира на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево является наименьшей. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Вечером 20 ноября Boeing-737, который выполнял рейс Москва–Афины, столкнулся при рулении на взлет с оказавшимся на летном поле 25-летним мужчиной. В результате пострадавший погиб.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия, пишет сайт kp.ru. Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов.

20 ноября гражданин Армении Альберт Епремян, депортированный из Испании, следовал в Армению транзитом через Москву. На борту самолета он ударил 74-летнего артиста и балетмейстера Сергея Радченко. После этого при посадке в Шереметьево его задержали сотрудники транспортной полиции. Полицейские проводили дебошира до автобуса, который должен был отвезти его к следовавшему до Еревана самолету. Однако мужчина сбежал от стражей порядка и выбежал на взлетную полосу, где он погиб от удара о стойку шасси взлетающего самолета.

Накануне в Сети появилось видео, на котором, предположительно, записаны переговоры наземных служб аэропорта Шереметьево и экипажа самолета Boeing 737, который столкнулся с мужчиной на взлетно-посадочной полосе.

Голос одного из членов экипажа сообщает об успешной проверке шасси и отсутствии у самолета видимых повреждений. «У нас всё нормально. Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что заяц не мог нанести там повреждений каких-либо», — говорит летчик.

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил 21 ноября, что расследование гибели мужчины займет 10 дней.